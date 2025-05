Guida senza patente e assicurazione. Maxi-multa a una donna di 56 anni

La patente di guida era scaduta nel 2007 e non era stata mai rinnovata. L’assicurazione dell’auto non c’era. E il veicolo stesso non poteva circolare perché era sotto fermo amministrativo fiscale. Eppure il mezzo circolava per San Sisto, con al volante una guidatrice che non aveva più il titolo per farlo. Una negligenza che è costata alla 56enne una maxi multa da 3.400 euro. La donna è stata intercettata da una volante della questura di Perugia, nell’ambito di controlli del territorio, mentre circolava per le strade del quartiere.

La donna, italiana con precedenti di polizia, è stata fermata e sottoposta ad accertamenti che hanno permesso agli agenti della squadra volante hanno appurato che la donna era titolare di patente di guida che, al momento del controllo non aveva con sé, ma che risultava anche essere scaduta da 18 anni. Inoltre, i controlli eseguiti sul veicolo hanno evidenziato che il mezzo, oltre a non essere coperto dall’assicurazione obbligatoria, era sottoposto a un fermo amministrativo fiscale e quindi non poteva circolare. Terminati gli accertamenti, alla donna sono stati contestati l’articolo 180 comma 7 del Codice della strada per guida senza patente al seguito, il 126 comma 11 per guida di veicolo con patente scaduta, l’articolo 193 comma 2 per guida di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.

Inoltre la donna è sta sanzionata per guida di veicolo sottoposto a fermo amministrativo per una somma complessiva di oltre 3.400 euro. L’auto, di conseguenza, è stata sottoposta a sequestro amministrativo e alla donna è stato ritirato il documento di circolazione del veicolo.