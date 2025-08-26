Fratta dell’800. Quattro giorni di grandi eventi

Nel centro di Umbertide torna la magia del XIX secolo (da giovedì 28 a domenica 31 agosto) con la Fratta dell’800, un evento che negli anni si è radicato sempre di più nella tradizione del territorio. La presentazione dell’edizione 2025 si è svolta ieri. Per quattro giorni Umbertide diventerà un grande teatro a cielo aperto, animato da personaggi in costume, taverne e osterie, spettacoli, concerti e performance itineranti tra opere melodrammatiche e balli popolari, dalle rievocazioni di battaglie ottocentesche a esibizioni di magia, numeri circensi e improvvisazioni. Tra le novità ‘logistiche’ di quest’anno l’apertura del Teatro dei Riuniti con spettacoli a rotazione dalle 19 alle 24 e la piazza della Rocca che diventerà un’arena per gli spettacoli. Tante le associazioni culturali che hanno partecipato all’allestimento della manifestazione. Due gli ospiti speciali: il soprano Noemi Umani venerdì sera in un concerto sotto la Rocca e lo scrittore-divulgatore Alessandro Paolucci, conosciuto sui social con lo pseudonimo di @dio, che terrà sabato sera una conferenza-spettacolo attorno alla figura di Marx. "Dietro alla Fratta dell’800 c’è un enorme lavoro collettivo. È una festa che richiede grande impegno, anche a causa delle normative sempre più stringenti in tema di sicurezza, ma grazie alla dedizione di tutti possiamo presentare un evento sicuro e ben organizzato", ha ricordato il sindaco Luca Carizia ieri insieme al vice Annalisa Mierla, al comandante della polizia locale Maggiore Gabriele Tacchia, ad Achille Junior Roselletti e Michele Magrini per l’Accademia dei Riuniti.