Riccardo Brizzi
Umbria
CronacaFesta della Consolazione. Due concerti di musica sacra
11 set 2025
SUSI FELCETI
Cronaca
Festa della Consolazione. Due concerti di musica sacra

TODI - La Festa della Consolazione prosegue con eventi di arte, musica e letteratura mirati alla riscoperta del patrimonio storico, artistico e spirituale della città. Il momento clou delle celebrazioni culturali sarà il Festival di Musica Sacra. La prima serata (sabato 13, alle 21) vedrà un concerto per coro e orchestra con l’esecuzione del Requiem di Luigi Cherubini ad opera dell’Accademia Perusina e sarà dedicato, in particolare, al grande baritono marscianese Mario Sereni. La seconda (domenica, alle 19) sarà un omaggio alle ricorrenze francescane, con la straordinaria partecipazione del Namaste Ensemble – composto da Simona Esposito, Eleonora Tomassetti, Natalia Benedetti e Guido Arbonelli – del soprano Laura Toppetti e di frate Alessandro Brustenghi. Previsto anche un momento di preghiera per celebrare due figure di giovani santi che il Papa ha appena canonizzato a Roma, Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati. Sempre sabato 13, dalle 10.30, si terrà la presentazione dei recenti restauri che hanno ridato vita a importanti testimonianze storiche. La rassegna, intitolata “Un cantiere in Fieri“, illustrerà i lavori sul Cabreo della Fabbrica della Consolazione, restaurato da Maria Chiara Brancaleoni, e sulle storiche Panchette degli Sposi, con il restauro della parte lignea a cura di Rosella Brunetti e della copertura tessile a opera di Barbara Santoro. Un appuntamento letterario: la presentazione del libro “Un Tesoro Chiamato Fede“ della giornalista Laura Magli.

s.f.

Carlo Acutis