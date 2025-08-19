Fermato altro automobilista senza patente, mai presa

Scoperto dalla polizia locale un altro automobilista sprovvisto di patente, mai conseguita. Si tratta di un 26enne, già noto agli agenti, smascherato dal sistema automatico di lettura-targhe. Lo stesso era capitato nei giorni scorsi a un uomo di 60 anni, che per almeno venti ha guidato senza patente, mai presa. Il 26enne era anche alla guida di un’auto priva di copertura assicurativa. Alla vista della pattuglia ha tentato la fuga, ma è stato inseguito e bloccato poco dopo a Narni Scalo.

"Questa attività, resa possibile anche grazie all’utilizzo del sistema tecnologico di lettura targhe (Targa System) – sottolinea il Comune – conferma l’efficacia di un metodo di controllo innovativo che sta facendo emergere un vero e proprio “vaso di Pandora” di irregolarità che minano la sicurezza stradale. Solo oggi (ieri ndr) sono stati elevate contravvenzioni per 6mila euro. La polizia locale continuerà con controlli stringenti per accertare e sanzionare chi circola senza aver mai conseguito la patente di guida, garantendo legalità e protezione ai cittadini".

L’assessore alla mobilità, Luca Tramini: "In questo periodo di grandi afflussi turistici, interventi come questi sono fondamentali per assicurare strade più sicure e tutelare l’incolumità di chi vive e visita la nostra città. Il Targa System e il lavoro costante della polizia locale rappresentano strumenti indispensabili per rafforzare la prevenzione e contrastare chi mette a rischio la collettività".