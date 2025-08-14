Guida per vent’anni ma non ha mai avuto la patente. Auto priva di assicurazione e revisione

Narni (Terni), 14 agosto 2025 – Ha guidato l’auto per almeno vent’anni senza aver mai conseguito la patente. Si tratta di un sessantenne che è stato scoperto dalla polizia locale dopo la segnalazione del sistema automatico di lettura targhe, introdotto di recente sul territorio comunale.
La vettura “sospetta” è stata fermata sulla Flaminia. Il conducente è risultato senza patente di guida, mai conseguita; l’auto sprovvista dal 2019 di copertura assicurativa, priva di revisione e intestata allo stesso conducente da quasi vent’anni, durante i quali, secondo quanto emerso dagli accertamenti della polizia municipale, «ha circolato senza rispettare le norme del codice della strada».
Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. «Si tratta di un intervento importante _ commenta l’assessore comunale alla mobilità Luca Tramini _ che dimostra l’efficacia delle nuove tecnologie nel contrastare comportamenti gravemente pericolosi per la sicurezza».
Ste.Cin.