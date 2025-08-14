Guida per vent’anni ma non ha mai avuto la patente. Auto priva di assicurazione e revisione

Leader Ue alla prova dell’unità

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell’unità
Cronaca
CronacaGuida per vent’anni ma non ha mai avuto la patente. Auto priva di assicurazione e revisione
14 ago 2025
REDAZIONE UMBRIA
Il 60enne fermato dalla polizia locale di Narni sulla Flaminia grazie al sistema automatico di lettura targhe

Intervento della polizia locale

Intervento della polizia locale

Per approfondire:

Narni (Terni), 14 agosto 2025 – Ha guidato l’auto per almeno vent’anni senza aver mai conseguito la patente. Si tratta di un sessantenne che è stato scoperto dalla polizia locale dopo la segnalazione del sistema automatico di lettura targhe, introdotto di recente sul territorio comunale.

La vettura “sospetta” è stata fermata sulla Flaminia. Il conducente è risultato senza patente di guida, mai conseguita; l’auto sprovvista dal 2019 di copertura assicurativa, priva di revisione e intestata allo stesso conducente da quasi vent’anni, durante i quali, secondo quanto emerso dagli accertamenti della polizia municipale, «ha circolato senza rispettare le norme del codice della strada».

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. «Si tratta di un intervento importante _ commenta l’assessore comunale alla mobilità  Luca Tramini _ che dimostra l’efficacia delle nuove tecnologie nel contrastare comportamenti gravemente pericolosi per la sicurezza».  

Ste.Cin.

© Riproduzione riservata