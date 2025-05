Guida senza la cintura di sicurezza. Autista Atc multato dalla Polstrada

Al volante dell’autobus senza indossare correttamente la cintura di sicurezza: pizzicato dagli agenti della polizia stradale, è stato multato, con annessa decurtazione di cinque punti dalla patente di guida. Protagonista della vicenda, un autista di Atc, sorpreso nei giorni scorsi alla guida del mezzo di trasporto senza indossare il dispositivo di sicurezza. L’uomo è incappato in alcuni controlli avviati dalla Polstrada in tutto il territorio provinciale per verificare il rispetto delle norme del codice della strada, con particolare riferimento agli autisti dei mezzi pesanti e dei mezzi di trasporto. L’episodio è avvenuto in piazza Chiodo, destinazione di fine corsa dell’autobus, con gli agenti che hanno immediatamente notato che l’autista alla guida non stava indossando la cintura. Una leggerezza, quella del conducente del mezzo della tratta urbana, che non è passata inosservata, con l’immediato controllo a bordo del mezzo e l’altrettanto subitanea contestazione degli addebiti. Per l’autista è arrivata puntuale la multa, unita al taglio dei punti dalla patente di guida. Quello avvenuto in piazza Chiodo non è peraltro l’unico controllo effettuato dalla polizia stradale sui mezzi della partecipata del trasporto pubblico: altri autisti nei giorni scorsi sarebbero stati oggetto di analoghi controlli, effettuati sempre dalla Polizia stradale nei principali assi viari della città, dai quali tuttavia non sarebbero emerse altre irregolarità e violazioni al Codice della strada. Di certo, negli ultimi tempi sarebbero arrivate nel quartier generale di Atc Esercizio alcune lamentele da parte degli utenti circa il mancato utilizzo della cintura di sicurezza.

Matteo Marcello