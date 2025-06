Si ribaltano col trattore, due feriti gravi. Arrivano gli elicotteri in soccorso

Norcia (Perugia), 3 giugno 2025 – Paura stamani a Norcia. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere due persone rimaste gravemente ferite dopo essersi ribaltate da un trattore. L’incidente è avvenuto su un pendio particolarmente scosceso.

L'intervento per soccorrere i due ribaltati col trattore

In base alle prime informazioni i due avrebbero perso il controllo del mezzo che poi si sarebbe ribaltato sul pendio. Considerata la complessità del terreno è stato necessario l’impiego di tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviali) per il recupero dei due in sicurezza.

I due feriti, in gravi condizioni, sono stati trasportati in codice rosso con l’elisoccorso rispettivamente dal Drago 145 dei vigili del fuoco e dall’elicottero Icaro del 118.

8 foto Norcia, ribaltati col trattore sul pendio. Elicotteri in azione (Foto vigili del fuoco)

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri, due ambulanze del servizio sanitario e il personale del Sasu (Soccorso Alpino e Speleologico Umbria).