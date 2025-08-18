Escursionista 86enne soccorso in montagna dopo un malore

Belluno, 18 agosto 2026 – Un 86enne di Perugia è stato colto da malore lungo l'Alta via dei Pastori, nel Bellunese. L'anziano era infatti arrivato in compagnia dei familiari, dopo una lunga camminata dal Col Margherita, in località Cavia, dove la spossatezza lo aveva costretto a fermarsi. In suo aiuto è sopraggiunta una squadra del Soccorso alpino, un soccorritore partito dall'alto, uno dal basso, e in seguito l'equipaggio sanitario dell’elisoccorso Falco 2. Valutate le condizioni, l'uomo è stato imbarcato e portato fino alla località Zingari e da lì, accompagnato con il mezzo del Soccorso alpino alla sua macchina.