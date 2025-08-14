Monte Serva, escursioniste di Pontedera salvate dal Soccorso alpino

Monte Selva (Belluno), 14 agosto 2025 – Disavventura a lieto fine per due escursioniste di Pontedera rimaste bloccate sul Monte Serva, nel Bellunese. Nella serata di mercoledì 13 agosto il Soccorso alpino di Belluno ha ricevuto l'attivazione dalla centrale del 118, per due escursioniste, illese ma disperse in un luogo non meglio identificato dei versanti meridionali del Serva. Date le indicazioni sommarie, bosco, buio, luci in lontananza, le coordinate della posizione sono state individuate grazie all'applicazione di geolocalizzazione in dotazione ai soccorritori. È quindi partita una squadra di quattro volontari. In una quarantina di minuti le due escursioniste, di 66 e 62 anni di Pontedera (in provincia di Pisa), sono state raggiunte a 1230 metri di quota, nella porzione di bosco tra il sentiero che rasenta la Bocca del Rospo e la traccia che corre parallela poco più a est. Erano partite alle 11 dal Cargador, raggiunta la cima del Serva alle 18, erano state colte dal buio sul finale della discesa.