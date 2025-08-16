La storia a piccoli passi

16 ago 2025
REDAZIONE LA SPEZIA
Festa della Madonna Bianca, il Soccorso alpino colloca mille lumini in quota

Le fasi di preparazione dell'evento nel borgo di Portovenere

La scalata per posizionare i lumini

La scalata per posizionare i lumini

La Spezia, 16 agosto 2025 - Arrampicati con manovre di corda come se fosse un intervento di salvataggio. Ma questa volta i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Liguria sono stati coinvolti per uno degli eventi più suggestivi dell'estate in Liguria: la festa della Madonna Bianca a Portovenere. Domani sera, domenica 17 agosto, come da tradizione il borgo si illuminerà di duemila lumini a candela, fiaccole e lanterne mentre il mare si illuminerà grazie alle imbarcazioni che si raduneranno al crepuscolo sotto la chiesa di San Pietro e nella grotta Byron. A posizionare oltre un migliaio di luci (come avviene ornai da anni) è stato il Soccorso alpino, in particolare nelle zone più impervie e difficilmente raggiungibili tra queste le aree attorno alla chiesa di San Pietro. Il Soccorso alpino e speleologico Liguria anche in occasione dell'evento sarà impegnato nel servizio di soccorso sui sentieri montani.

