Festa della Madonna Bianca, il Soccorso alpino colloca mille lumini in quota

La Spezia, 16 agosto 2025 - Arrampicati con manovre di corda come se fosse un intervento di salvataggio. Ma questa volta i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Liguria sono stati coinvolti per uno degli eventi più suggestivi dell'estate in Liguria: la festa della Madonna Bianca a Portovenere. Domani sera, domenica 17 agosto, come da tradizione il borgo si illuminerà di duemila lumini a candela, fiaccole e lanterne mentre il mare si illuminerà grazie alle imbarcazioni che si raduneranno al crepuscolo sotto la chiesa di San Pietro e nella grotta Byron. A posizionare oltre un migliaio di luci (come avviene ornai da anni) è stato il Soccorso alpino, in particolare nelle zone più impervie e difficilmente raggiungibili tra queste le aree attorno alla chiesa di San Pietro. Il Soccorso alpino e speleologico Liguria anche in occasione dell'evento sarà impegnato nel servizio di soccorso sui sentieri montani.