Perdono l’orientamento in montagna, paura per un padre e i suoi tre figli. Salvati dai vigili del fuoco

Massa Carrara, 11 agosto 2025 – Brutta disavventura questa mattina, 11 agosto, per un padre e i suoi tre figli, in difficoltà durante un’escursione in quota sulle Alpi Apuane, nella zona del monte Pisanino. La famiglia aveva perso il sentiero nella zona del rifugio Conti, trovandosi di fatto impossibilitata a proseguire.
Pronto l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Massa Carrara, con l’aiuto dell’elicottero Drago arrivato da Cecina. I pompieri, una volta individuate le persone, le hanno caricate con il verricello a bordo, trasportandole poi a terra in zona sicura. La squadra dei vigili del fuoco di Massa Carrara ha poi provveduto ad accompagnare a piedi le persone presso la propria autovettura, senza la necessità di intervento da parte dei sanitari.