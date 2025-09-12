Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
CronacaEcco ’Birba chi legge’. Il Festival per famiglie
12 set 2025
MAURIZIO BAGLIONI
Cronaca
Ecco ’Birba chi legge’. Il Festival per famiglie

Tra gli appuntamenti più attesi la presentazione di "Un milione di aquiloni" . Libro che accoglie le testimonianze e le poesie dei bambini di Gaza.

Al via oggi fino a domenica l’ottava edizione di «Birba chi legge – Festa delle storie» Tre giorni di esperienze ludico-culturali con spettacoli per la famiglia

Per approfondire:

ASSISI – Al via oggi, fino a domenica, l’ottava edizione di "Birba chi legge – Festa delle storie": tre giorni di esperienze ludico-culturali, spettacoli e laboratori pensati per bambini, bambine, ragazzi e famiglie, ma anche per chiunque abbia voglia di lasciarsi trasportare dalla meraviglia delle narrazioni. Uno degli appuntamenti più attesi sarà la presentazione – domenica, alle 16, nella piazza della Chiesa Nuova, alle ore 16, di "Un milione di aquiloni", un libro che accoglie le testimonianze e le poesie dei bambini di Gaza dal 2023 al 2024 realizzato da Leila Boukarim e Asaf Luzon, entrambi presenti all’incontro.

"Ci siamo chiesti – sottolineano - cosa potevamo fare per dare voce ai tanti bambini e bambine, ragazze e ragazzi che stanno vivendo l’orrore della guerra. Far risuonare le loro storie nelle piazze di Assisi, città simbolo di Pace tra i popoli, è la nostra piccola parte di rimanere umani". L’edizione 2025, resa possibile grazie alla generosità di chi ha sostenuto la campagna di crowdfunding lanciata dall’associazione Birba, si annuncia ricca di ospiti e novità. Il festival si aprirà oggi, alle 16.30, nel Chiostro della scuola Sant’Antonio con "La voce creativa", workshop di ricerca vocale condotto da Claudia Fofi, cantautrice, poeta e scrittrice, educatrice e ricercatrice della voce.

Nel corso del weekend il programma offrirà, in diversi punti della città, spettacoli di narrazione, di strada, di circo e di prosa, letture ad alta voce nella "Birbateca", laboratori artistici e musicali, incontri in piccoli cerchi all’interno di abitazioni e giardini privati, fino agli spazi scenici più insoliti come una yurta, un’abitazione mobile.

