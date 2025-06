Versiliana dei piccoli. Palinsesto da 70 spettacoli. C’è il cinema all’aperto

La novità dell’anno è il cinema all’aperto rivolto ai bambini e alle loro famiglie. E poi una miriade di laboratori, i rifugi sensoriali e un cartellone formato da circa 70 spettacoli con una veste rinnovata. Il nuovo corso della Fondazione Versiliana si fa sentire anche per quanto riguarda la Versiliana dei piccoli, in agenda da oggi – in anticipo rispetto al passato – al 31 agosto. "È un punto fermo per la nostra comunità – dice la presidente della Versiliana Paola Rovellini – e per chi viene da fuori in cerca di un’esperienza autentica, educativa e divertente. Con questa nuova edizione abbiamo voluto dare un segnale forte di rinnovamento, pur restando fedeli alla storica identità della Versiliana: un luogo in cui la fantasia dei bambini può correre libera, a contatto con la natura e l’arte. Ci sarà inoltre una maggiore attenzione anche ai bambini con bisogni educativi speciali tramite spazi e attività inclusive".

Tra le novità più attese ci sarà anche il rifugio sensoriale, uno spazio che sarà inaugurato prossimamente e che offrirà un’esperienza unica di relax, ascolto e autoregolazione emotiva, a misura di bambino. Alla guida della rassegna c’è Elia Guidi, coordinatore della Versiliana dei piccoli e direttore artistico dei laboratori, nonché professionista esperto in neuropsicomotricità e da anni impegnato nel lavoro con l’infanzia. "Abbiamo voluto costruire un’esperienza immersiva e stimolante – sottolinea – che vada oltre il semplice intrattenimento. I nostri laboratori sono pensati come un percorso di crescita che valorizza le capacità espressive, relazionali e sensoriali dei bambini, in un ambiente accogliente e protetto. Abbiamo puntato sulla qualità degli spettacoli affidandoci in gran parte alla Fondazione Aida, una realtà che da anni si distingue nel panorama nazionale per l’eccellenza della sua produzione teatrale dedicata all’infanzia: ringrazio Simone Dini Gandini, direttore artistico di Fondazione Aida, per la sensibilità con cui ha contribuito alla definizione di alcuni dei titoli proposti". Partenza oggi con "Pierino e il Lupo" (vedi servizio sotto), poi una lunga maratona che include film all’aperto quali E.T. L’extraterrestre (24 giugno), Alla ricerca della valle incantata (8 luglio), Toy Story (22 luglio), Free Willy (4 agosto) e Chi ha incastrato Roger Rabbit? (19 agosto), eventi speciali come quello dedicato all’arte con Giuseppe Veneziano (1 agosto), "Pompieropoli" con i vigili del fuoco (6 luglio) e "Piccoli veterinari" in collaborazione con la clinica "Colombo", e il focus su musica e voce in collaborazione con il Centro studi musicali di Forte dei Marmi e l’associazione K-Antares. Fino alla presentazione del libro "Piro" con l’autore nonché celebre attore Adriano Giannini (13 luglio), e del libro "Berthe Morisot, pittrice a tutti i costi" scritto dalla giornalista Cristina Bulgheri (26 luglio), e il Festival del libro il 30 e 31 agosto.

Daniele Masseglia