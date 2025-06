Doppio incendio, cani tra le fiamme. Cinque animali salvi e due deceduti

È di cinque cani salvati, due feriti e altri due purtroppo deceduti il bilancio di due incendi che si sono sviluppatti nella giornata di giovedì scorso coinvolgendo in particolare aree in cui si trovavano i quattro zampe. Doppio intervento dei vigili del fuoco di Gubbio per due diversi incendi, quindi, che si sono sviluppati tra la mattina e il tardo pomeriggio. Nei roghi sono stati coinvolti alcuni cani, con un bilancio che annovera, come detto, due cani morti, altri due feriti e altri cinque che invece sono stati salvati dal fuoco. La prima chiamata è arrivata nella tarda mattinata, con i vigili del fuoco che sono intervenuti in un terreno adiacente alla strada statale 219 tra Gubbio centro e Gubbio nord, nel quale erano presenti cinque cani di grossa taglia, accerchiati dalle fiamme dopo l’esplosione dell’incendio.

Grazie al proprio sangue freddo e alla propria professionalità, i pompieri sono riusciti a trarre in salvo tutti e cinque gli animali, che sono stati riconsegnati al proprietario il quale li ha portati in un posto sicuro dopo il grande spavento.

Uno scenario simile, con risvolti però anche tragici, si è poi verificato anche nel tardo pomeriggio dello stesso giorno: intorno alle 18:45, infatti, i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Bottagnone per un incendio di sterpaglie e materiale plastico. All’arrivo sul posto, le fiamme avevano già raggiunto il terreno in cui era ubicato un canile che ospitava quattro animali al suo interno. I vigili del fuoco sono riusciti a estrarre due animali ancora in vita, che sono stati immediatamente affidati al proprietario e successivamente trasferiti presso uno studio veterinario per le cure del caso viste le bruciature riportate in seguito alla disavventura.

Purtroppo, per gli altri due cani non c’è stato nulla da fare. Sul posto presenti anche i carabinieri e una veterinaria dell’Azienda sanitaria locale per le verifiche sanitarie e le indagini di competenza che proseguiranno anche in questi giorni. Ieri, infatti, i carabinieri forestali che indagano sul caso, hanno ricevuto la relazione dell’Asl sull’accaduto, mentre è ancora dubbia la genesi dell’incendio per la quale si attende il completamento degli accertamenti dei vigili del fuoco.

