Un caso di Dengue registrato a Perugia. La donna era rientrata da un viaggio all’estero

Perugia, 15 settembre 2025 – Un caso di Dengue a Perugia. Si tratta di una donna residente nel capoluogo umbro e da poco rientrata da un viaggio all’estero, in una zona endemica per la malattia. A comunicarlo è il Servizio di Igiene e sanità pubblica dell'Usl Umbria 1 che ha ricevuto la segnalazione. La signora sta bene e non ha necessitato di alcun ricovero ospedaliero.

L'Usl 1 ha spiegato che la febbre Dengue è una malattia virale veicolata dalle zanzare del genere Aedes (zanzara tigre) e tale infezione può trasmettersi, a differenza della malattia da West Nile, dall'uomo infetto alla zanzara che, a sua volta, può contagiare altre persone. Il Servizio di igiene e sanità si è quindi immediatamente attivato, seguendo le direttive del "Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi della Regione Umbria 2020-2025".

Subito è scattata un'indagine epidemiologica e un sopralluogo nella zona, dove verranno installate delle trappole di cattura per le zanzare. Gli insetti catturati verranno inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale di Perugia per la ricerca dell'eventuale presenza del virus. Inoltre, come previsto dal Piano Regionale Arbovirosi, a partire dalla notte del 17 settembre sarà disposta, a cura del Comune di Perugia e su richiesta della Usl Umbria 1, una disinfestazione con adulticidi e larvicidi nella zona di residenza del caso di Dengue al fine di abbattere la popolazione di zanzare e prevenire il rischio di ulteriori contagi. L'ordinanza comunale per la disinfestazione sarà pubblicata nelle prossime ore sul sito istituzionale del Comune di Perugia.