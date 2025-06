Defibrillatori, è mobilitazione. La proposta dei commercianti:: "Pronti a comprare i salva-vita"

Molti commercianti di Orvieto sono pronti a sostenere economicamente il rilancio del progetto "Orvieto città cardioprotetta" che era fallito ormai sette anni fa dopo essere stato perfezionato grazie alla mobilitazione dell’associazione "Amici del cuore" fondata dal cardiologo Giampiero Giordano. La proposta dei commercianti verrà annunciata nel corso dell’incontro sul tema: "Orvieto città cardioprotetta?" che il club Amici della stampa ha organizzato per venerdì 27 giugno alle 17 al museo Greco di piazza Duomo per fare il punto sul progetto legato all’installazione dei defibrillatori con l’ambizioso obiettivo di fare di Orvieto una delle prime città cardioprotette d’Italia.

"L’incontro – spiegano i promotori dell’iniziativa – dovrà servire a capire cosa è successo in quel periodo e per quale motivo la grande mobilitazione promossa dall’associazione ‘Amici del Cuore’ che aveva portato anche allo svolgimento di corsi per rianimatori di centinaia di persone e alla raccolta di donazione per decine di migliaia di euro non sia andata a buon fine, ma soprattutto sarà utile capire se sia possibile riproporre il progetto e, casomai, con quali condizioni e modalità organizzative e gestionali".

L’incontro sarà aperto da un intervento di Giampiero Giordano, cardiologo, animatore dell’associazione "Amici del cuore" e promotore del progetto. Parlerà poi Giuseppe Germani, ex sindaco di Orvieto, in carica nel periodo in cui l’iniziativa avrebbe dovuto diventare pienamente operativa. Sarà poi la volta di Annalisa Mierla, vice sindaco di Umbertide che illustrerà il funzionamento di "Umbertide cardioprotetta". Seguiranno interventi da parte del pubblico.

Cla.Lat.