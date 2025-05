Defibrillatori in strada. Ce ne saranno 30 nuovi

Sostituzione dei defibrillatori obsoleti e attualmente fuori uso; installazione di nuovi Dae sia presso immobili comunali che in luoghi accessibili al pubblico; creazione di una pagina web dedicata con geolocalizzazione dei dispositivi; attivazione di corsi di formazione per il personale comunale e, ove possibile, per la cittadinanza; manutenzione costante e tracciamento funzionale dei dispositivi. Sono questi gli impegni che all’unanimità chiedono i consiglieri comunali alla Giunta grazie a un ordine del giorno dei consiglieri Fabrizio Ferranti del gruppo Perugia per la Sanità Pubblica e Federico Maria Phellas del Partito democratico. L’assessora al bilancio Alessandra Sartore ha garantito la disponibilità delle risorse necessarie al progetto nella prossima applicazione dell’avanzo, che ha come obiettivi: la sostituzione dei Dae fuori uso e l’acquisto di 30 nuovi defibrillatori per dotare progressivamente ogni immobile comunale, privilegiando le aree di accesso al pubblico; la creazione di una rete stabile, implementata anche nel sito istituzionale; l’estensione della formazione del personale, e non solo, affinché si possa acquisire e diffondere consapevolezza generale sul tema della cardioprotezione.