Dalla Provincia a Report e Ternana

Il presidente e sindaco Stefano Bandecchi tra amministrazione provinciale, futuro della Ternana, puntata di Report in programma domenica sera e inchiesta per evasione fiscale di Unicusano che lo vedrà martedì all’udienza di rinvio a giudizio. Il Consiglio provinciale ha approvato con 5 voti favorevoli (3 di Alternativa il presidente Stefano Bandecchi e il vice Francesco Ferranti) e l’astensione dei 6 consiglieri di centrodestra e centrosinistra il rendiconto 2024. Un avanzo di oltre 4 milioni di euro che, riferisce la Provincia, verranno utilizzati soprattutto per l’edilizia scolastica e la sicurezza stradale. Bandecchi ha sottolineato come la manovra consente di dare seguito al reclutamento di figure di staff e di supporto al presidente (un direttore generale) che destra e sinistra avevano respinto.Intanto Report, la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci, annuncia via social: "Torniamo a occuparci di Stefano Bandecchi". "Dopo la puntata dello scorso febbraio – ricorda Report – si era piuttosto inalberato promettendoci “due manrovesci“". E s’inalbera di nuovo Bandecchi, che in un video social tuona contro Report: "Casualmente martedì 8 ci sarà l’udienza preliminare sul rinvio a giudizio. Casualità che comincia a innervosire...". L’inviato di Report, Luca Bertazzoni, aveva assistito alla seduta del consiglio comunale dello scorso 19 maggio sul rinnovo della convenzione per il “Liberati“ tra Comune e Ternana dell’epoca. Per quella attuale, trattative di vendita in corso monitorate dallo stesso Bandecchi.

Stefano Cinaglia