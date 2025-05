Ternana-Pescara: Finale Playoff al Liberati, Biglietti Esauriti e Grande Attesa

Il ritrovato entusiasmo collettivo, l’assalto ai biglietti, le coincidenze. Per la sfida con il Pescara in programma lunedì prossimo al “Liberati“ (ore 21.15, diretta su Rai 2), gara d’andata della finale playoff, la piazza rossoverde si tuffa di nuovo nell’atmosfera delle tante grandi sfide decisive nella centenaria storia della Ternana (quella di mercoledì scorso è stata la partita ufficiale numero 3.500). La squadra, come ha fatto finora, prova a blindarsi, con un’autostima in forte crescita. Resta in dubbio de Boer ed è a rischio Brignola infortunatosi giovedì in allenamento. È iniziata fortissimo la prevendita ed è prevedibile che lo stadio sarà al completo. Coincidenza vuole che il campionato si chiuderà contro l’avversaria con cui era iniziato. Da quel Ternana-Pescara 1-2, prima giornata, ma anche da Pescara-Ternana 0-0 del 22 dicembre, è accaduto di tutto. La prima sfida vide un sostanziale equilibrio. I rossoverdi erano ancora in fase embrionale e andarono in svantaggio a causa di un infortunio del portiere Franchi su conclusione di Bentivegna. Pareggiarono nella ripresa con Carboni e dopo due minuti una distrazione collettiva permise a Dagasso di realizzare il gol-vittoria. Al ritorno reti bianche, ma la Ternana ebbe grandi occasioni per conquistare l’intera posta. L’arbitro di quella partita, altra coincidenza, è stato Zanotti di Rimini che dirigerà la sfida di lunedì prossimo.

Prevendita. Biglietti su VivaTicket (ovviamente anche online). I botteghini dello stadio effettueranno orario continuato, oggi e domani (12.00-20.00) e lunedì (12.00-21.15). Le limitazioni determinate dal Ministero dell’Interno: vendita biglietti settore ospiti (curva ovest, 750 posti, unica opzione per i residenti in Abruzzo) fino alle 19.00 di domenica con obbligo Fidelity Card Delfino Pescara (sottoscritta prima del 28 maggio 2025); divieto di vendita per tutti i settori del “Liberati“ ai residenti nella regione Lombardia, a eccezione dei titolari di Fidelity Card Ternana Calcio. Il titolo d’ingresso è incedibile.

Arbitro. Andrea Zanotti di Rimini è al 4° anno nella Can C, dove vanta 52 gare dirette. Assistenti Glauco Zanellati di Seregno e Simone Pistarelli di Fermo, IV ufficiale Niccolò Turrini di Firenze. Var Francesco Maraviglia di Pistoia, Avar Luc De Angeli di Milano.