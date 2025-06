"Spoleto nel ternano"

TERNI Nasce il Comitato referendario “Spoleto provincia di Terni“. "Spoleto insieme all’intera Valnerina non possono che guardare ad un rapporto più stretto con Terni e con l’intera provincia ternana – si legge sulla pagina Fb, Federazione Umbria Sud – . I nostri territori condividono esigenze comuni a partire dalle infrastrutture: come la strada Flaminia SS3 e la incompiuta Tre Valli, fondamentali per le nostre aree industriali e il turismo da Roma, il raddoppio ferroviario della Spoleto-Terni, lo strategico raddoppio della Orte-Falconara e tutti i relativi servizi per le nostre imprese. I nostri territori guardano al Lazio e possiamo diventare la snodo tra Adriatico e Tirreno, per cui queste infrastrutture sono vitali per il turismo, sono strategiche nell’ottica futura delle “macro regioni” e vanno potenziate nel rispetto degli equilibri ambientali che caratterizzano la bellezza della nostra regione". "Intendiamo promuovere iniziative volte alla creazione della nuova Provincia Terni-Spoleto – si legge ancora – , cercando in seno al consiglio comunale una maggioranza capace di avviare le pratiche per il passaggio, altrimenti avvieremo lo strumento del Referendum Consultivo cittadino, al fine di dare la parola ai cittadini su questo e tanti altri argomenti che sono di importanza strategica per il territorio".