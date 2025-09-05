Corteo a sostegno della Global Flotilla: "Simbolo di solidarietà e resistenza"

La città a sostegno della Global Sumud Flotilla, "la più grande iniziativa indipendente mai avviata finora per cercare di portare aiuti umanitari ai civili nella Striscia di Gaza", così Foligno in Comune. Il corteo si è mosso ieri sera attraversando il centro citadino. "Abbiamo deciso di organizzare un’iniziativa partecipata e condivisa da tante cittadine e cittadini, forze politiche, associazioni che non intendono rimanere in silenzio sulla catastrofe umanitaria – continua Foligno in Comune – . La Global Flottilla rappresenta un simbolo di solidarietà e di resistenza contro l’ingiustizia e l’oppressione. È nostro dovere di cittadini del mondo di sostenerla e di diffondere il suo messaggio di pace e di giustizia". Il corteo ha attraversato Piazza della Repubblica, Via Mazzini, Piazza San Domenico, Via Gramsci, Via XX settembre per poi giungere attraverso “Le Conce” in via San Giovanni delin Piazza XX settembre dove c’è stato il momento conclusivo con lettura di poesie e testimonianze. Hanno aderito tra gli altri Aned Umbria, Anpi Foligno, Arci Donne Foligno, le associazioni Chiaroscuro,Culturale Ikaria, Festival per le Città Accessibili, Fulgineamente, LiberAmente Sant’ Eraclio, Ula – Un laboratorio aperto, Casa dei Popoli, Cgil, Circolo Arci “Subasio”, Sinistra Italiana Foligno, Città Europa, Comitato Variante Sud, Coordinamento donne Spi Cgil,Croce Bianca, Dedalo Aps, Emergency, Foligno Domani ,Foligno in Comune , Foligno Kaos, Fondazione Cittadellarte ,Gli Elfi, Legambiente Foligno e Valli del Topino, Libera, M5S, Pd e Rifondazione.