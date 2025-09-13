Comune di Monteleone e Ministero cercano di riportare a casa la Biga

MONTELEONE DI SPOLETO Non solo Monteleone di Spoleto ma anche l’Italia rivogliono il Golden Charriot, la sindaca Marisa Angelini (foto) è pronta ad incontrare il ministro della cultura, Alessandro Giuli. La storia non è nuova, ma ora rispetto ai precedenti tentativi ci sarebbero maggiori prove che quella Biga esposta al Metropolitan Museum of Art di New York sarebbe proprio quella di Monteleone, finita però da anni negli Stati Uniti. A impegnarsi per riportare in Italia quell’opera "di valore identitario, ritenuta dagli storici senza eguali nello studio delle civiltà italiche antiche" è anche il Ministero della Cultura. Di recente il Comitato per il recupero e la restituzione delle opere italiane ha deciso di affiancare il Comune di Monteleone nella sua azione diplomatica per la restituzione della Biga. A supportare questa azione è arrivato anche l’ok del Ministero, ma alla richiesta informale a quanto pare non sarebbe seguita ancora alcuna risposta da parte degli americani. Se non sortirà effetti la richiesta diplomatica, il carro etrusco potrebbe essere inserito nella lista delle opere trafugate, nella banca dati dei carabinieri. Intanto il 24 settembre la sindaca incontrerà il ministro.