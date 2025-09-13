Donna colpita in strada. Ancora violenza a Fontivegge

Scene da ring a Fontivegge, davanti terminal degli autobus. In pieno giorno. Non una rissa tra gruppi, come è già successo in diverse occasioni creando non poca apprensione. Questa volta, protagonista dell’azione violenta è un uomo che si accanisce su una donna, colpevole solo di trovarsi lì in quel momento. L’azione violenta è stata ripresa da un cellulare ed è diventata presto virale: un’aggressione deliberata, del tutto gratuita, in pieno giorno, tra altre persone che passano con buste della spesa e borse del lavoro. L’azione è così fuori logica che nessuno si volta insospettito da quell’uomo che, improvvisamente, apparentemente sempre dire niente, accelera il passo fino a impattare con la donna. Un colpo che manda al tappeto l’incolpevole donna che, stordita dal colpo prova a rialzarsi mentre chi l’ha travolta, si allontana. Un atto di violenza del tutto gratuito. Che torna ad accendere le polemiche sulla questione sicurezza e in particolare l’area della stazione, per tre mesi zona a vigilanza rafforzata. Tra i primi a proporre il video e commentare, l’europarlamentare perugino, Marco Squarta: "A Perugia, nella mia città, è accaduto un fatto gravissimo. Senza alcun motivo, all’improvviso, ha colpito con una violenta manata una donna. Immagini che fanno rabbrividire e che ricordano quello che è successo pochi giorni fa in America, dove all’improvviso un extracomunitario ha tolto la vita ad una ragazza. Qui fortunatamente è andata molto meglio, ma poteva finire in tragedia. Mi auguro che questo individuo venga individuato al più presto. Chi si macchia di simili violenze merita la galera e, una volta scontata la pena, deve essere cacciato a vita dal nostro Paese".

Un’aggressione che si è conclusa con l’individuazione del presunto responsabile. SI tratta di un cittadino nigeriano di 27 anni, irregolare, e con numerosi precedenti a suo carico. Gli investigatori di squadra mobile e volante sono risaliti a lui dopo aver sentito i testimoni presenti al fatto e visionato le immagini delle telecamere di sicurezza della zona. Rintracciato e portato in questura, è stato riconosciuto dalla donna, ancora dolorante per il colpo. Dopo la denuncia per percosse, gli uffici hanno avviato le procedure per l’espulsione, ora si trova a Ponte Galeria.