"Aggredita da tre uomini". Buttava la spazzatura

Aggredita mentre va a gettare la spazzatura. Presa di mira da tre persone che, forse, puntavano a prendersi le chiavi di casa della donna per rubare all’interno. A denunciare l’accaduto è il commissario della Lega, Lorenzo Mattioni. Che attacca "È l’ennesimo episodio di violenza a Perugia, che restituisce l’immagine di una città sempre più allo sbando, nella quale i cittadini non possono più neppure stare tranquilli quando si recano a buttare i rifiuti". Il Governo, ricorda, ha accolto istituito la ‘zona rossa’ a Fontivegge, "ma sarebbe ora che anche l’amministrazione locale facesse la propria parte". Quindi il confronto con la precedente amministrazione: "Quando la Lega era al governo della città, abbiamo lavorato affinché si predisponesse, nel quartiere della stazione, la presenza dell’Esercito, nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, operativo h24 a supporto delle forze dell’ordine già presenti, polizia locale compresa. Un presidio di sicurezza che si è rivelato fondamentale, pertanto non è da escludere che si possa riadottare questa misura, che ha consentito di garantire realmente maggiore sicurezza in una zona della città tanto complessa".

"Episodi come questo - ribadisce Mattioni - devono segnare la fine di un approccio ideologico da parte della sindaca Ferdinandi e della sua giunta. Non esistono ‘fragilità sociali’ che possano giustificare aggressioni come quella subita da questa donna, e pensare che la semplice organizzazione di eventi nel quartiere possa essere un deterrente è una pericolosa illusione. Auspichiamo che l’amministrazione comunale inizi a mettere in campo soluzioni concrete".

L.F.