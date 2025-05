Aggredito addetto alla sicurezza. Grave episodio di violenza nella notte davanti a un locale

Addetto alla sicurezza aggredito con violenza fuori da un locale, in località Sant’Andrea delle Fratte. Un’aggressione che ha tutte le caratteristiche di un “blitz“ organizzato e, anche per questo, ancora più preoccupante: alcuni del gruppetto erano armati e tutti a volto coperto.

Questi i fatti. Erano le due dell’altra notte, quella tra sabato e domenica, quando gli agenti della Polizia di Perugia sono stati chiamati a intervenire nei pressi di un locale di pubblico spettacolo, in località Sant’Andrea delle Fratte. Il motivo della richiesta d’intervento era, appunto, la violenta aggressione ai danni di un addetto alla sicurezza.

A ricostruire quanto accaduto è la stessa questura: "Nello specifico, alcuni uomini travisati, di cui due armati rispettivamente di una roncola e di uno spray al peperoncino, hanno aggredito un addetto alla sicurezza del locale che ha riportato lesioni personali, rifiutando, però, le cure dei sanitari. I soggetti, allo stato ignoti, si sono poi dati alla fuga a bordo di un’auto di grossa cilindrata".

Dopo aver soccorso l’uomo ferito e accertato che non avesse intenzione né di rivolgersi al 118 né di recarsi in ospedale, sono iniziate le attività d’indagine degli agenti della questura. I poliziotti hanno provveduto a indentificare la vittima e hanno ascoltato alcuni testimoni che avevano assistito all’aggressione. Non solo: il personale della questura ha anche provveduto ad acquisire le immagini del sistema di videosorveglianza con l’obiettivo di ottenere elementi utili all’individuazione dei responsabili delle violenze, sebbene avessero i volti travisati.