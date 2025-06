Pestaggio in piazza Garibaldi. Un ferito portato in ospedale. Spuntano anche spranghe

Un uomo pestato da un gruppo di persone che poi si allontanano lasciandolo ferito a terra. Un violento litigio è accaduto in pieno pomeriggio in piazza Garibaldi: alcuni testimoni raccontano di aver visto un gruppo piuttosto numeroso di persone scagliarsi contro un uomo. Nella colluttazione sarebbero stati usati anche dei pali in ferro. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’aggressione avvenuta in piazza Garibaldi, terminal bus della città. La rissa è scoppiata in pieno pomeriggio attorno alle ore 17 quando diverse persone allarmate hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sarebbero state usate alcune aste di ferro prelevate dalle pertinenze di un’attività commerciale che insiste nella piazza. Tutte le persone coinvolte sarebbero di origine straniera, ma residenti in zona. Alcuni testimoni raccontato di scene particolarmente violente, con quattro uomini coinvolti nel pestaggio. Sul posto sono arrivati carabinieri, polizia e agenti della polizia locale. Nel frattempo il gruppo si era dileguato lasciando a terra dolorante per i traumi subito un uomo che è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Città di Castello (ricoverato per diverse lesioni). Le indagini sul caso sono portate avanti dagli agenti del commissariato di Polizia che, sotto il coordinamento del vice questore aggiunto Adriano Politano, cercheranno di fare luce su quanto accaduto. A dare manforte alle indagini, soprattutto per ricostruire le cause del pestaggio, anche le telecamere di videosorveglianza in zona.