Codacons Piazza Partigiani e Percorso verde: "Servizi in crisi: mancano bagni e posteggi"

"Sono ormai sempre più frequenti le segnalazioni che da parte di cittadini giungono alla nostra sede in questi giorni di fine ferie, segnalazioni che afferiscono al decoro cittadino e ai disservizi che causano disagi di non poco conto e in limitati casi anche danni". E’ quanto denuncia il Codacons di Perugia, che richiama l’attenzione su alcune criticità a cominciare dalla stazione dei Bus di Piazza Partigiani. "E’ oggetto di forti lamentele da parte di utenti e turisti, per l’unico bagno disponibile della stazione che versa in condizioni di sporcizia e di degrado non degni di una città come Perugia caratterizzato per la totale insalubrità – scrive l’associazione dei consumatori –. Senza contare l’assoluta mancanza di un parcheggio breve per accompagnare chi parte e accogliere chi arriva".

Poi c’è il capitolo del percorso verde a Pian di Massiano: "Numerose lamentele sono pervenute da parte di cittadini che in questa estate torrida hanno trovato un po’ di refrigerio negli spazi del percorso verde – continua il Codacons –, persone che nelle ore mattutine sono soprattutto anziane costrette loro malgrado ad utilizzare i cespugli del parco per bisogni fisiologici poiché i due bagni risultano a tutt’oggi sistematicamente chiusi".

E non manca il capitolo- viabilità "Avremmo voluto vedere gli sfalci delle rotonde fatti nei tempi giusti, non avremmo voluto vedere strade che, nonostante le segnalazioni, risultano dopo mesi alcune tutt’al più rattoppate e altre lasciate nell’incuria totale, peraltro questa Associazione pur avendo scritto all’Amministrazione nessuna risposta e nessun intervento è seguito. E’ doveroso ricordare che l’incuria delle strade, ovvero le buche, è spesso causa di danni alle vetture, che a distanza di mesi l’Amministrazione non procede a rimborsare".