CITTÀ DI CASTELLO - Alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di un uomo, verosimilmente colto da malore, all’interno della propria auto, parcheggiata in un’area di sosta in zona Cerbara. Quando gli agenti di polizia sono intervenuti lo hanno trovato in condizioni non buone, a bordo del veicolo, in parte rovinato come se avesse avuto un incidente poco prima. All’interno dell’abitacolo anche una modica quantità di cocaina, probabile causa del malore del conducente. Così l’uomo, 48 anni di Città di Castello, è stato prima soccorso, poi multato per possesso di sostanza stupefacente. Il fatto è accaduto lo scorso lunedì quando, a seguito di una segnalazione riguardante una persona colta da malore all’interno di un’autovettura in sosta, gli agenti del commissariato gli hanno prestato soccorso: l’uomo, cittadino italiano, classe 1977, era in evidente stato confusionale ed è stato poi trasportato in ospedale per gli accertamenti sanitari. Durante l’intervento, i poliziotti hanno constatato che l’auto presentava danni alla parte anteriore e sulla fiancata, circostanza che ha fatto ipotizzare un recente incidente stradale. Nel corso dell’ispezione del mezzo, gli agenti hanno rinvenuto un involucro in cellophane contenente pochi grammi di cocaina, detenuta dall’uomo per uso personale. Per questi motivi, il 48enne è stato sanzionato come prevede la legge e di conseguenza segnalato alla Prefettura.