Circolo tennis, il restyling è concluso. Taglio del nastro dopo sei anni di lavori

Tre campi da tennis (due in terra battuta ed uno in veloce), cinque campi da padel, un campo da beach tennis e beach volley, la palestra Runway, piscina, bar e ristorante e parcheggio privato riservato ai soci. Con il tradizionale taglio del nastro è stato inaugurato, venerdì sera, il “nuovo“ circolo tennis Spoleto interessato da un’imponente opera di restyling. Sono serviti sei anni, ma Il Consorzio CoSis ed in particolare le imprese edili Costruzioni Zaffini e Carlini Olindo hanno completato i lavori dello storico impianto sportivo di proprietà del Comune di Spoleto, situato in via dei Cappuccini, alle porte del centro storico della città. A fronte di lavori per un importo inizialmente di 1,4 milioni di euro, poi notevolmente implementato, su una proposta di project financing, l’ente pubblico ha concesso al gestore privato la gestione per 30 anni. A fare gli onori di casa sono stati proprio i costruttori, ma naturalmente a tagliare il nastro è toccato al sindaco Andrea Sisti, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Marco Trippetti, del consigliere regionale Stefano Lici e degli assessori comunali allo sport Federico Cesaretti e al turismo Giovanni Paroli. "Questo circolo è di tutti". Con queste parole il costruttore Fabio Zaffini ha voluto precisare che il circolo tennis Spoleto non è un club privato, ma si tratta di una centro sportivo totalmente accessibile a chiunque a tariffe "popolari e privo di ogni barriera architettonica.