Vita nuova per il campo a Perticata: "Ora cerchiamo spazi disponibili per il futuro palazzetto dello sport"

Un evento che il quartiere attendeva da molto tempo. Ieri pomeriggio la sindaca Serena Arrighi, insieme all’assessore allo Sport Lara Benfatto, ha inaugurato il campo sportivo della Perticata, interamente rinnovato grazie ad un investimento di circa 150mila euro da parte del Comune di Carrara. L’impianto che ospita da anni le attività sportive delle squadre calcistiche giovanili locali e l’intenso uso del campo, nel tempo avevano danneggiato il manto erboso sintetico superficiale. Per questo l’amministrazione aveva deliberato di rifare il prato e di migliorare anche la struttura.

I lavori si sono conclusi già da diversi mesi e hanno previsto la sostituzione totale del manto di gioco in erba sintetica, la realizzazione di un nuovo sistema di drenaggio, la messa in posa di un nuovo impianto di illuminazione e l’acquisto di nuove attrezzature, a cominciare da porte e panchine. Soddisfatti del nuovo impianto sportivo calciatori in erba e società sportive, che adesso potranno allenarsi e fare partite di pallone in una struttura completamente ristrutturata.

"Grazie a tutti i tecnici comunali che si sono occupati di questo importante progetto – ha detto la sindaca Serena Arrighi –. Da sempre la Perticata non è solo un campo da calcio, ma è un luogo di crescita e di formazione per tantissimi bambini e ragazzi. Ora tutti loro, sotto la guida dei loro allenatori e dei loro educatori, hanno a disposizione un luogo bello e moderno dove divertirsi e imparare. Come amministrazione siamo impegnati da anni in un complesso lavoro di rinnovamento degli impianti sportivi comunali".

"Non solo quindi lo stadio dei Marmi, per il quale dopo gli investimenti della scorsa estate abbiamo appena approvato una variazione di bilancio che ci permetterà di costruire la nuova curva Nord, ma anche il palazzetto dello sport di Avenza, che è tornato ad aprire le porte al pubblico dopo anni di chiusura, l’efficientamento energetico della piscina di Marina, i progetti in essere per il campo scuola, il campo di Fossone e l’impianto della Doganella".

La sindaca prosegue: "Proprio in questi giorni, infine, si sta concludendo l’avviso pubblico per andare a individuare un luogo dove realizzare un nuovo palazzetto dello sport a Marina grazie alle risorse messe a disposizione della Regione che noi come Comune andremo a integrare". Nello specifico l’intervento ha previsto la rimozione dell’erba artificiale, il ripristino delle pendenze, il compattamento del sottofondo esistente, la realizzazione di un nuovo sistema di drenaggio, la posa del nuovo manto in erba artificiale mantenendo confini e orientamento attuali e senza modificare le geometrie esistenti, mentre a livello altimetrico le quote esistenti sono state portate ai valori di norma. Un grande investimento da parte dell’amministrazione comunale che punta quindi a un cambio passo per quanto riguarda lo sport e le strutture sportive sparse in tutto il territorio.