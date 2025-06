Torna il Grande trekking. Conto alla rovescia per il tour. Centinaia ’Dal mare alla vetta’

Mancano due settimane alla decima edizione del Grande trekking ’Dal mare alle vetta’, la ormai classica manifestazione sportiva tra agonismo e passeggiata, tra natura e scoperta del territorio, organizzata dalla associazione sportiva ’Grande Trekking’ con il patrocinio di Regione, Comune, Parco Alpi Apuane e Fondazione CR Carrara. L’appuntamento è per domenica 15 giugno (alle 8) in largo Taliercio, in località Paradiso, con tre opzioni a scelta: la gara di trail running di 35 chilometri con oltre 2300 metri di dislivello positivo che dalla spiaggia salirà fino alla veta del Monte Sagro; la gara di 21 chilometri con 1500 metri di dislivello; la camminata non competitiva aperta a tutti, con possibilità di scegliere tra i due percorsi (21 o 35 chilometri) in base al proprio livello di allenamento.

Tutti i percorsi si sviluppano lungo sentieri, mulattiere e sterrate di montagna, classificati di livello E (escursionistico). L’organizzazione ricorda che è obbligatorio seguire il tracciato ufficiale (scaricabile in formato Gps dal sito), essere in possesso del materiale minimo richiesto per la sicurezza personale previsto per chi fa escursioni in montagna (consultabile sul sito) pena la squalifica; avere acquisito una reale capacità di autonomia personale in montagna e relativo allenamento. Iscrizioni sono aperte online fino all’11 giugno per la camminata non competitiva e fino al 13 per il trail running. Info su www.grandetrekking.com. Il Grande trekking ogni anno richiama centinaia di persone, atleti , famiglie e appassionati di montagana che vogliono godersi el Apaune in una manifestazione organizzata e in compagnia.

ma.mu.