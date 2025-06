"Spacciano droga nel portico". La denuncia dei residenti: "Servono controlli urgenti"

Spaccio nel portico di un condominio sulla costa. A denunciarlo sono alcuni residenti, ormai esasperati: "Vi portiamo alla vostra attenzione una situazione ormai insostenibile che si protrae da tempo nel portico di condominio in via Zini a Marina di Massa. In tale area, seppur privata ma ad uso pubblico, si svolge quotidianamente un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in pieno giorno e con modalità che offendono il decoro urbano e compromettono la sicurezza dei residenti. A gestire questa attività sarebbe un giovane che staziona nel portico per diverse ore, in piedi, apparentemente senza motivo. Dopo la sua partenza, altre persone si aggirano nella zona retrostante, rovistando nei pressi delle saracinesche dei negozi, facendo presumere che vi siano nascondigli per sostanze illecite".

"Tale situazione – proseguono – si verifica da tempo e viene tollerata nell’indifferenza generale. Noi residenti ci sentiamo impotenti e abbandonati, costretti ad assistere a scene che generano disagio e preoccupazione, soprattutto per le famiglie con bambini. Oltre allo spaccio, la zona è costantemente luogo di bivacco, con persone che sostano per ore, lasciando rifiuti e contribuendo al degrado. La pulizia del portico avviene solo sporadicamente, nonostante la vicinanza di varie attività commerciali che meriterebbero un contesto più decoroso e sicuro.

Chiediamo un intervento urgente da parte delle autorità competenti per: verificare e contrastare l’attività di spaccio segnalata; rafforzare la sorveglianza e i controlli nella zona; ripristinare condizioni minime di sicurezza, ordine e decoro".