Spezziamo la catena dei femminicidi

Nel corso dell’ultima seduta della Commissione ‘Progetto donna’ Centro per le Pari opportunità del Comune è stata affrontata la questione dei femminicidi, dopo la morte di Martina Carbonaro uccisa dal fidanzato ad appena 14 anni. Sempre più spesso, purtroppo, anche giovani uomini sono autori di violenza - scrive a nome della Commissione la presidente Francesca Menconi (nella foto) -. Ragazzi che crescono in un contesto in cui il possesso viene scambiato per amore, il controllo per protezione, la rabbia per passione. Non è un caso, ma il risultato di una cultura patriarcale ancora viva, che si trasmette nei gesti, nel linguaggio, nei modelli che la società propone, anche ai più giovani. Uomini adulti, uomini giovani: nessuno può nascondersi dietro l’età o l’inesperienza. La violenza è una scelta. Nessuna gelosia, delusione o rabbia giovanile può giustificare un omicidio. Non si può continuare a cercare spiegazioni nelle condotte della vittima, nei suoi comportamenti, nei suoi abiti, nei suoi messaggi o nelle sue frequentazioni". "Serve una presa di coscienza culturale immediata. Serve che si inizi a educare i ragazzi già dalle scuole al rispetto - prosegue Menconi - al consenso, all’empatia. Serve che i media smettano di raccontare i femminicidi come delitti passionali o raptus. Serve che la giustizia non cada nella tentazione di attenuare le colpe in base all’età dell’assassino o alle sue emozioni. Questo femminicidio non è solo una tragedia individuale. La responsabilità è di chi uccide, non di chi viene ucciso. Dobbiamo dirlo chiaramente, sempre".