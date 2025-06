Fossone, caos e disagi. Le richieste del Pri

Il Partito repubblicano di Fossone mette in luce i problemi della frazione legati alla viabilità. "Da più di un anno è stata asfaltata la via Fosdinovo, che oltre a servire una popolazione limitrofa raccoglie il traffico che dall’Aurelia si dirige verso il campo sportivo di Fossone - scrivono dal Pri -, ma non sono stati riposizionati i dossi che servivano a moderare la velocità dei mezzi. Sempre in quella zona una notevole criticità è rappresentata dalla confluenza di via Cavaiola sull’Aurelia e viceversa. Lo sbocco di via Cavaiola specialmente per chi si dirige verso Carrara, è di elevata pericolosità ed è fonte di svariati incidenti, per cui, da tempo, si richiede anche qui la presenza di un semaforo, come quello presente in via Pelucara. Per terminare vogliamo arrivare al problema forse più complesso, ma certamente più importante, ovvero quello della località Baudoni, dove confluisce sull’Aurelia il traffico di viale Galilei e della provinciale Avenza Sarzana.

Ora che si avvicina l’estate, si assiste a file interminabili di veicoli che attendono la luce verde per dirigersi sotto il ponte ferroviario e andare o in direzione di Spezia o Carrara e viceversa. Da tempo giace un progetto di rotatoria che risolverebbe tutti i problemi - proseguono dal Pri -, non ultimo anche quello di un passaggio pedonale per attraversare l’Aurelia ad oggi del tutto inesistente. Che fine ha fatto questo progetto? Certamente ci rendiamo conto della complessità del tema, che chiama in causa la viabilità nazionale, ma questa amministrazione ha dimostrato di poter affrontare anche problemi di non facile soluzione, per cui chiediamo un impegno anche su questo tema che riguarda una delle più importanti vie di accesso alla città dopo il casello autostradale".