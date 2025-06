Fede e folclore Festa della Santissima Trinità. Il polmone verde riscopre l’antico rito

Il Colle della Trinità oggi è in festa, per un appuntamento che unisce fede e tradizione popolare. Oggi, infatti, prima domenica dopo Pentecoste, si commemora la Trinità nella piccola e antichissima chiesetta campestre che si trova all’interno del Parco. "Questa chiesetta - racconta l’associazione Colle della Trinità, tra gli organizzatori della festa – sorge dove al tempo degli Etruschi (secondo il Ciatti e il Crispolti) si trovava un tempietto dedicato a Tagete, méta delle genti umbre che vi si recavano per trarne auspici. I fabbricati annessi alla chiesetta fanno pensare alla presenza di un antico monastero di cui si hanno notizie fin dal 1120, che ora è stato trasformato parte in abitazione privata e parte in ristorante. In passato la Festa della SS. Trinità si svolgeva la terza domenica di settembre. Successivamente tale solennità fu collocata nella prima domenica dopo Pentecoste. Secondo la tradizione, l’antichissima ricorrenza è legata ad un pastore che un giorno vide tra boschi l’immagine che raffigurava la Santissima Trinità. I festeggiamenti per la SS.Trinità sono sempre stati punto di incontro per tutta la popolazione di Olmo, Ellera, Chiugiana e Corciano e ai tempi di don Dario, quel prete di campagna che tanto ha fatto per i suoi parrocchiani e non solo, arrivavano alla Trinità le bancarelle con lo zucchero filato, i croccanti, i palloncini per la gioia di grandi e piccoli".

Il programma di oggi: dopo la messa delle 10,30 si svolgerà la processione che il maestoso viale di altissimi pini arricchisce di grande spiritualità, facendo somigliare il Parco ad una verde e profumata cattedrale. Altra messa alle 18.