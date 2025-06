Carraresi nel consiglio federale della Fitp: "Sarò sempre vicino al mio territorio"

L’Umbria del tennis sale ancora una volta alla ribalta nazionale. Roberto Carraresi, presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana Tennis e Padel, è stato eletto oggi a consigliere federale nazionale, nell’ambito della 63ª Assemblea nazionale straordinaria della Fitp, svoltasi a Roma. Un risultato plebiscitario per Carraresi, che ha ottenuto 2.090 voti a favore, pari al 95,52% dei votanti, segno di un ampio consenso e di una fiducia trasversale raccolta da tutto il movimento tennistico italiano.

"Dopo 25 anni da presidente regionale, l’elezione nel Consiglio Federale è motivo di grande orgoglio e felicità – ha dichiarato Carraresi –. Merito dei grandi risultati, sportivi, organizzativi e promozionali raggiunti dalla nostra Regione negli anni. Il contributo dei circoli, dei dirigenti, dei tecnici, delle giocatrici e dei giocatori di tennis e padel è stato fondamentale per questo straordinario risultato, che mi vede protagonista con tutti voi. Una grande squadra per una grande Regione. Continuerò a dare il mio contributo al territorio e chi verrà dopo di me, nel segno della continuità e della forza di unione, avrà il mio pieno supporto. Grazie a tutti!"

Con questa elezione, l’Umbria rafforza la propria centralità nel panorama della Fitp.