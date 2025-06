"Presidenza Geofor?. Non sono disponibile"

"Grazie a La Nazione per l’attenzione costante e l’impegno quotidiano nel raccontare con puntualità e attenzione il nostro territorio. Un servizio prezioso per l’intera comunità, tuttavia ci tengo a precisare che non sono a disposizione per la presidenza Geofor e continuerò invece a dedicare il mio massimo impegno, da assessore, alla comunità di Pontedera". Così Mattia Belli, assessore dem e campione di preferenze alle scorse amministrative della città della Vespa, si tira fuori dal dibattito sommerso per le nomine della società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti. "Ringrazio anche - aggiunge -chiunque abbia voluto riconoscere, anche implicitamente, stima nei miei confronti. Ma sento il dovere di ribadire, con la massima trasparenza, che il mio impegno è oggi totalmente e convintamente rivolto alla città di Pontedera. Il ruolo di assessore che ricopro rappresenta per me un onore e una responsabilità che affronto ogni giorno con dedizione, nel pieno rispetto del mandato ricevuto dal sindaco, dalla mia comunità politica e soprattutto dai cittadini, che mi hanno rinnovato la loro fiducia solo un anno fa. Il mio percorso amministrativo prosegue con determinazione, con un unico obiettivo: lavorare senza sosta per il bene della città che ho l’onore di servire".

Il nome di Belli è uscito negli ultimi giorni come possibile candidato della Valdera (in campo ci sono anche esponenti dell’area pisana, l’assessore cascinese Paolo Cipolli, e del Cuoio, con l’ex sindaco di Castelfranco Gabriele Toti), un territorio che ha sempre espresso la presidenza negli ultimi anni. Oggi Belli ringrazia ma si fa, definitivamente, da parte.

Gab. Mas.