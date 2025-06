Tennis e glamour con la "Nardini Cup"

Tennis & glamour sono gli ingredienti della 2° edizione di Nardini Tennis Cup, evento sportivo organizzato dalla storica attività Nardini Forniture in programma dal 13 al 15 giugno al Tennis Club Italia di Forte dei Marmi. Un confronto decisamente originale che vedrà sfidarsi sulla terra rossa imprenditori, manager, professionisti e figure di riferimento del mondo dello sport e del lifestyle. Il torneo si articolerà in partite di doppio suddivise per livello (intermedio e avanzato), con set unico a 9 giochi e tie-break in caso di 8 pari. Ogni partecipante riceverà un kit tecnico completo. La premiazione si svolgerà la domenica sera, al termine di un lungo weekend di sport e relazioni con una cena esclusiva con catering, lotteria e premi d’eccezione. E sono già numerosi coloro che hanno chiesto di iscriversi al confronto a colpi di racchetta.

"La Nardini Tennis Cup 2025 – confermano gli organizzatori – si presenta così come molto più di una competizione sportiva: un’opportunità per incontrarsi, condividere e vivere un’esperienza di qualità all’insegna dello sport, delle relazioni e del piacere di stare insieme grazie al sostegno di tanti sponsor che hanno creduto in questa scommessa. Dopo il successo della prima edizione abbiamo capito che la formula era vincente, creando un’occasione esclusiva per rafforzare il legame tra l’azienda e i propri clienti in un contesto informale e dinamico".