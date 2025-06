Sfreccia ad alta velocità. Era alla guida ubriaco. Denunciato un ventenne

È di Città di Castello, ha 20 anni il giovane denunciato la notte scorsa mentre sfrecciava tra Umbria e Toscana al volante di un’auto, ubriaco, insieme a due amici. Un inseguimento in piena notte a velocità sostenuta, iniziato a Sansepolcro e concluso nella vicina San Giustino, con il conducente bloccato e denunciato alla magistratura. È successo alle 3 di ieri, quando i carabinieri di Sansepolcro – impegnati in posti di controllo – hanno notato una Fiat Panda che sfrecciava ad alta velocità (oltre 120 km orari) sul rettilineo di via Tiberina Sud (la ex 3 bis), in direzione San Giustino. La pattuglia, che si trovava all’altezza della rotatoria della zona industriale Trieste, proprio al confine di regione, ha intimato con la paletta l’alt, azionando anche sirena e lampeggiante, ma la persona alla guida, il 20enne residente a Città di Castello (a bordo vi erano anche altri due coetanei, entrambi di origine straniera), ha premuto ulteriormente sull’acceleratore. I militari sono allora saliti in auto e hanno varcato il territorio regionale di competenza per impedire che la Panda potesse mettere in pericolo l’incolumità di altri automobilisti. Il giovane tifernate ha iniziato a mettere in atto alcune manovre per seminare la pattuglia, l’auto ha imboccato persino contromano altre rotatorie, fino a quando il conducente non ha perso il controllo, finendo contro il cordolo di un marciapiede a San Giustino.

Nell’urto, uno penumatico è esploso, anche se nemmeno questo imprevisto è stato capace di far desistere il ragazzo, che dapprima ha tentato di rimettere in moto il veicolo, poi si è dato senza successo alla fuga. I carabinieri lo hanno bloccato, requisendo le chiavi dell’auto, dalla quale sono scesi i due passeggeri (dei quali uno lievemente ferito). È stata chiamata un’ambulanza, che ha trasportato il ferito all’ospedale di Città di Castello mentre il conducente sottoposto all’alcoltest, aveva un forte tasso di ubriachezza, abbondantemente oltre i limiti del consentito. Oltre alla denuncia è scattato anche il ritiro della patente.