Operazione strade sicure nel weekend. Una raffica di controlli e denunce

Ancora una raffica di controlli sulle strade da parte dei carabinieri, focalizzati sulla sicurezza stradale e sul contrasto alla guida sotto l’effetto di alcool o stupefacenti, nonché sul porto abusivo di armi. Una settimana intensa, quella che si è appena conclusa, nella quale la legalità sulle arterie del territorio è stata messa nuovamente sotto la lente. Un fronte, questo, che vede impegnati in maniera massiccia e capillare i militari dell’Arma del comando provinciale con il supporto di tutte le stazioni. All’esito degli ultimi giorni di controlli sono sei le persone denunciate.

Il primo intervento, nei giorni scorsi, è stato effettua Peccioli, dove i militari del radiomobile di San Miniato hanno denunciato a piede libero un 21enne per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Il giovane – viene spiegato – è stato trovato in possesso di due coltelli, una “pattada” di 24 centimetri e una “roncola” di 14 centimetri, entrambi occultati all’interno della macchina.

Numerosi sono stati. poi, gli interventi dei carabinieri per contrastare la guida sotto l’effetto dell’alcool. Vediamo il report. A Pisa, i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato un 35enne trovato alla guida con un tasso alcolemico di 1,10 g/l. Nella stessa giornata, sempre a Pisa, è stato denunciato un 42enne con un tasso alcolemico di 0,85 g/l. E poi ancora a Pisa, un cittadino straniero di 48 anni è stato deferito per guida in stato di ebbrezza con un tasso di 1,32 g/l. Infine nella notte del 17 maggio, sempre a Pisa, un 50enne è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 0,99 g/l. In tutti i casi di guida riscontrati in stato di ebbrezza, le patenti di guida sono state immediatamente ritirate dai carabinieri operanti e i veicoli affidati a persone di fiducia.

Controlli anche nella zona di Vecchiano dove, i militari della sezione radiomobile hanno denunciato una donna di 54 anni per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici dopo essere risultata positiva ad un drug-test rapido per cocaina. La patente di guida le è stata ritirata e il veicolo affidato al soccorso stradale. Per tutte le persone che sono state denunciate l’eventuale responsabilità dovranno essere vagliate, nel prosieguo del procedimento, dalle autorità competenti.

Carlo Baroni