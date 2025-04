Fugge all’alt della municipale. Si ribalta con l’auto sull’Aurelia. Denunciato e veicolo sequestrato

Un tremendo incidente che poteva finire in tragedia, che ha visto coinvolto un ragazzo del 2000 che si è andato a schiantare contro il guard rail sull’Aurelia, all’altezza del campo da calcio del Turano intorno alle 18,30, al termine di un inseguimento iniziato in città e concluso contro la barriera di protezione. Traffico in tilt e grande preoccupazione da parte degli automobilisti che sono stati dirottati per circa due ore. "Nel pomeriggio di oggi (ieri, ndr) – fa sapere il comandante Giuliano Vitali (nella foto) – un equipaggio della polizia locale di Massa durante il controllo del territorio, ha notato la presenza di un veicolo sospetto, con targhe non leggibili. Da un controllo alla banca dati si è accertato che circolava senza copertura assicurativa. Il personale intimava prontamente l’alt".

"A tutta risposta – prosegue il comandante – il conducente ha iniziato una condotta di guida spericolata tentando più volte di speronare il veicolo della polizia municipale, ma quando giunto in località Turano perdeva il controllo del veicolo ribaltandosi su un lato. Il conducente veniva quindi identificato, come persona pluripregiudicata per innumerevoli reati e senza patente, lo stesso veniva denunciato a piede libero e sequestrata l’auto".

Poteva finire in tragedia perché il giovane aveva perso inizialmente i sensi. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco con una squadra, che hanno estratto il giovane dall’abitacolo seriamente danneggiata. Fortunatamente il giovane si è ripreso sul posto e successivamente è stato portato al Noa per accertamenti, in codice giallo. A farne le spese anche un’altra donna, al volante di un mezzo che stava transitando e che è rimasta coinvolta nel sinistro stradale.

Come era da immaginarsi il traffico dell’Aurelia è andato completamente in tilt, come gli automobilisti che sono stati costretti a ripiegare sulle arterie stradali parallele all’Aurelia, in attesa che i vigili del fuoco bonificassero la zona, operazione che si è conclusa in serata.