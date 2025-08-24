Centauro muore lungo la Valnerina. Fatale lo schianto in galleria

Un motociclista 54enne è morto ieri intorno alle 18 sulla Valnerina. L’uomo, Giuseppe Soli, residente a Spello, stava percorrendo la strada provinciale 209 verso Preci in sella alla sua Honda. Ma a pochi chilometri da Visso, in una delle gallerie dove la strada è riparata, nel tratto che passa accanto al fiume, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo della moto, finendo contro l’ultimo pilone che sorregge la struttura, battendo la testa.

Il personale del 118, accorso prima possibile, ha avviato le manovre rianimatorie e allertato anche l’eliambulanza. Ma l’elicottero non è riuscito ad atterrare a causa delle condizioni meteo e in ogni caso i soccorritori hanno visto ben presto che non c’era rimasto nulla da fare. Il colpo contro il pilastro è stato fatale al motociclista. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Spello e non solo, dove l’uomo era conosciuto e stimato. Soli aveva due figlie e spesso veniva nelle Marche per le escursioni in sella alle due ruote.

Intanto ancora un grave incidente lungo le strade di Foligno. È il terzo nell’arco di appena due giorni e questa volta ad avere la peggio sono due giovani che venerdì pomeriggio viaggiavano su un motorino. In via Feliciano Fedeli, nella zona industriale della Paciana, i due 17enni si sono scontrati con un furgone. Le condizioni dei due ragazzi sono apparse subito gravi e in ambulanza sono stati trasferiti al “San Giovanni Battista“ di Foligno. Entrambi hanno riportavo diverse fratture ed uno dei due è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Perugia. L’altro è in rianimazione a Foligno.