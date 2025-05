Ciclista travolto dalla moto. Si cerca il centauro fuggito

UMBERTIDE - Continua la caccia delle forze dell’ordine allo sconosciuto centauro che l’altro ieri, in sella alla sua moto, ha travolto un ciclista lungo la strada del Sasseto, una arteria stretta e tortuosa tra Montecorona e Pierantonio. Nell’urto ad avere la peggio è stato il ciclista, un 58enne perugino, che ha riportato gravi ferite alle gambe, una vertebra rotta, fratture multiple al viso e contusioni in varie parti del corpo, con prognosi di 40 giorni. Ricoverato dopo l’incidente in codice rosso al reparto di Ortopedia dell’ospedale di Perugia (nella foto), sarà sottoposto a intervento chirurgico. Intanto dalle testimonianze del ciclista e di un compagno di pedalata che lo accompagnava, rimasto illeso, emergono dettagli sull’investitore. Il responsabile del grave sinistro - per il quale si profila l’accusa di omissione di soccorso - sarebbe stato in sella a una moto da cross di colore rosso e bianco e sprovvista di targa: indossava un casco dello stesso colore della motocicletta e una maglietta con il logo di una azienda umbra. Altro dettaglio, la caduta dello stesso centauro dopo l’urto: rialzatosi sarebbe risalito in sella per poi scappare. Un automobilista, testimone dell’incidente, avrebbe anche provato a rincorrerlo con la sua Fiat Panda, ma senza risultato. È la polizia locale di Umbertide, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi, ad indagare sull’accaduto dopo aver sentito i testimoni e cercato altri riscontri da eventuali telecamere di sorveglianza in zona.

Pa.Ip.