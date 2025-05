Ciclista travolto, è grave. L’investitore fugge in moto

Un gravissimo incidente, nella tarda mattinata di ieri, ha coinvolto un ciclista, investito da una motocicletta mentre percorreva la Strada del Sasseto, tra Montecorona e la frazione di Pierantonio: il centauro non si è fermato a soccorrere i due malcapitati. Stando alla ricostruzione della Polizia locale di Umbertide, intervenuta immediatamente sul luogo dell’incidente assieme a due ambulanze del 118, i due ciclisti, entrambe residenti a Ramazzano, nel comune di Perugia, procedevano l’uno davanti all’altro verso Montecorona, quando, per cause ancora al vaglio degli uomini della “locale“, il secondo è stato travolto dalla motocicletta che ad alta velocità procedeva il direzione opposta, verso Pierantonio.

Nell’urto l’uomo - un 58enne, ciclista molto esperto - ha riportato gravi ferite agli arti inferiori con una prognisi di 40 giorni. Il motoveicolo, nonostante l’urto violento, non è finito a terra, permettendo così al centauro di allontanarsi di corsa. Il ferito è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia presso il reparto di Ortopedia. Non rischia la vita, ma le sue condizioni sono comunque serie.

Sul bruttissimo incidente sono aperte le indagini per omissione di soccorso della Polizia locale, che ha raccolto le testimonianze delle due ciclisti e sta cercando videoriprese di eventuali telecamere di sorveglianza che abbiano filmato il sinistro o possano comunque fornire dettagli sul transito del centauro. E proprio nella zona di Pierantonio, ai primi di maggio, si era verificato un altro gravissimo incidente - stavolta mortale - in cui era rimasto coinvolto come vittima un motociclista. L’uomo, un 54 enne originario di Monte Santa Maria Tiberina era finito fuori strada dopo aver urtato, in fase di sorpasso, una automobile.

Pa.Ip.