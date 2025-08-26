Cena Bianca in Piazza verso il sold out

TODI – Metti una sera di fine estate, l’aria tiepida che accarezza le vie antiche di una città medievale, il suono non troppo sommesso delle voci e il tintinnio dei calici. È "Dining 1000 La Cena Bianca", che torna ad essere protagonista assoluta nella centrale Piazza del Popolo, dopo le fortunate esperienze degli anni 2017 e 2018. La data prescelta è venerdì 29 agosto, alla vigilia del Todi Festival, quasi un "antipasto" di quel clima di festa che ha già cominciato ad animare la città con l’arrivo del team tecnico che affiancherà il direttore artistico Silvano Spada.

La Cena Bianca, voluta dallo stesso "patron" per coinvolgere la comunità e gli operatori commerciali, è a questo punto una granitica certezza: l’organizzazione assicura che le prenotazioni sono molto avanti, oltre ogni aspettativa, e si potrebbe presto registrare il sold out.

Tutto sarà bianco, dai tavoli e dalle sedie, eleganti e raffinate, ai fiori e all’abbigliamento di ogni commensale. La cena sarà servita, con un menu fisso adatto a tutti i palati, e anche ai celiaci, e sarà accompagnata da musica live, Ciro Limatola and The Bretella Brothers, e un dj set a seguire per rendere più lunga e viva la notte. Il costo è di euro 55 a persona. Vi prenderanno parte le Istituzioni, ma anche le compagnie e gli artisti del Festival che cominceranno ad arrivare a Todi la prossima settimana per provare i rispettivi spettacoli.

Un’unica sera, un’unica Piazza, mille emozioni.

Susi Felceti