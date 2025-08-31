Castel del Piano. Peltristo (FI): : "Il Comune chiude l’asilo"

PERUGIA - Il Capogruppo di Fare Perugia FI Augusto Peltristo annuncia che il Comune ha deciso di chiudere definitivamente l’Asilo nido l’Albero di Tutti a Castel del Piano. Con Determinazione Dirigenziale n. 3637 del 3 dicembre 2024, l’Amministrazione di Perugia ha disposto il trasferimento del centro per bambini “L’Albero di Tutti” da Castel del Piano a San Sisto, presso la sede del nido “Cinque Granelli”.

"L’asilo “L’Albero di Tutti”, attivo dal 2007 in via Elvira n. 44, era rivolto ai bambini da 3 a 36 mesi e alle loro famiglie, con orario mattutino (8:00-13:00) senza servizio mensa. La decisione del trasferimento è stata motivata inizialmente da ragioni di sicurezza, a seguito di episodi verificatisi nei mesi scorsi che hanno destato forte preoccupazione per l’incolumità dei bambini, delle educatrici e delle famiglie. Tali episodi sono stati causati da un singolo soggetto, più volte autore di atti vandalici, molestie e minacce, che continua a rappresentare un serio pericolo per la comunità".

Sulla vicenda il Gruppo Consiliare Fare Perugia – Forza Italia ha presentato numerosi atti. "Le richieste di ripristinare le condizioni originarie e riportare i bambini nella sede di Castel del Piano sono rimaste però inevase, senza alcuna comunicazione ufficiale". Il Capogruppo Augusto Peltristo, che ha seguito la vicenda fin dall’inizio, ha dichiarato: "Dopo undici mesi la problematica della sicurezza è rimasta irrisolta. Il Comune non ha fatto tutto il necessario. Non abbiamo ancora ricevuto risposte da sindaca, dirigente e responsabile del centro di salute mentale Grignani rispetto alla presa in carico del soggetto per intervento sanitario e assistenziale".