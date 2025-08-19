Cantieri in città Bonifiche e allacci utenze. Si lavora al Parco S. Margherita e al Ponte

Dopo la pausa ferragostana ripartono i cantieri comunali in diverse aree della città. Interventi di bonifica e di ripristino di alcuni servizi essenziali, che richiedono però modifiche alla circolazione e alla sosta. Ieri sono iniziati i lavori di ripulitura al parco santa Margherita. La bonifica riguarda diverse scarpate dell’area, che necessitano di un energico risanamento, visto che da anni non era stata più messa mano al verde selvaggio che deturpa la zona.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, fino a sabato dalle 6 alle 14, il Comune ha disposto alcuni provvedimenti per la circolazione in via Enrico Dal pozzo nel tratto a senso unico di marcia interno al parco di Santa Margherita, compreso fra il tracciato che porta alla residenza sanitaria Hospice della Usl Umbria 1 e via Carlo Manuali. E’ stato inoltre istituito il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli e ai pedoni e il divieto di sosta con rimozione ambo i lati.

A Ponte San Giovanni per consentire l’esecuzione di riallacci alle utenze da parte di Umbra Acque, dalle 7.30 di venerdì alle 18 del 5 settembre sono disposti i seguenti provvedimenti per la circolazione (ordinanza 1716 del 12 agosto 2025): senso unico di marcia in via del Ponte Vecchio, nel tratto compreso fra la rotatoria di via della Valtiera antistante il ponte di legno e via Manzoni (secondo questo senso di marcia), da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori per tratti non superiori a 60 metri; limite massimo di velocità di 30 km/h in via del Ponte Vecchio, nel tratto interessato dai lavori e in quelli ad esso adducenti.