Passerella ciclopedonale sul Calcandola, avviata la posa degli impalcati metallici

Sarzana, 22 maggio 2025 – Operai al lavoro nel greto del Calcandola. E’ iniziata lunedì mattina la posa degli impalcati che andranno a sorreggere la passerella ciclopedonale che, forse dalla prossima estate, dal parcheggio dello stadio Miro Luperi, attraversando il torrente, permetterà di raggiungere in una manciata di minuti il centro storico. Dopo il via libera dell’Istituto italiano di saldatura di Genova – incaricato dagli uffici tecnici comunali di effettuare controlli di qualità sulle carpenterie metalliche – le strutture saldate sono state trasportate in cantiere. Una prima parte è già stata installata sul lato Luperi, la seconda parte dell’impalcato sarà consegnata con un secondo trasporto eccezionale. Già completata, con l’installazione delle fondamenta in calcestruzzo e la posa dei pali trivellati, la realizzazione della fondazioni. «Al momento – spiega l’assessore Giorgio Borrini – sono in corso le lavorazioni della sottostruttura del ponte, che anticiperà l’assemblaggio della sovrastruttura, composta da impalcato, travi e componenti portanti. Successivamente si procederà con la posa della pavimentazione e le prove statiche, necessarie per garantire la piena sicurezza dell’infrastruttura».

La nuova passerella in corso di realizzazione – costo complessivo di 1 milione e 340 mila euro di cui 970 mila stanziati dalla Regione e 370 mila a carico del Comune – è stata pensata per potenziare l’accessibilità al polo sportivo, favorire la mobilità dolce e alleggerire il traffico su arterie come viale Alfieri, integrando il sistema di accesso al centro storico con il parcheggio del Luperi, per la cui riqualificazione è stato richiesto un finanziamento alla Regione. I lavori, affidati alla Ispa srl di Pietrelcina (Benevento), porteranno – presumibilmente tra un anno – alla realizzazione di una passerella lunga circa 50 metri e larga 6,6 metri sorretta da archi in acciaio.

In corso anche i lavori di ricostruzione del ponte di via Falcinello (finanziato con stanziamento statale di 820 mila euro) che da cronoprogramma dovrebbe essere consegnato alla cittadinanza nel corso dell’estate corrente. Avviata anche la realizzazione del nuovo ponte carrabile sul Calcandola – finanziato con oltre 4 milioni e 630 mila euro, di cui 1 milione 445 mila euro di cofinanziamento comunale - che collegherà via Paradiso e l’area della bocciofila con l’altra sponda all’altezza dei campi di calcio.

«Affrontare cantieri complessi come questi significa inevitabilmente confrontarsi con difficoltà, emergenze e imprevisti – dichiara l’assessore Giorgio Borrini – . Ma lo facciamo con una visione chiara del futuro che vogliamo costruire. Il merito di questo percorso è dei sarzanesi che hanno creduto nel cambiamento e di una maggioranza politica che ha scelto di investire con coraggio su un’idea concreta e duratura di città. Dopo decenni in cui la situazione infrastrutturale e idraulica della Bradia e di via Paradiso è stata gestita senza programmazione né visione, si sta scrivendo una pagina diversa. Proseguono ora tutti i lavori, consapevoli che ogni cantiere comporta disagi, ma anche certi che ogni passo ci avvicina a una Sarzana più sicura, accessibile e moderna».