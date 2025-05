Esentate anche le nuove attività nel centro storico. Non pagheranno Tari le famiglie under 40 con figli

Approvate le tariffe della tassa rifiuti: i cittadini pagheranno di meno. Sarà inferiore all’anno scorso la Tari ad Arcola, comune amico della famiglia, che per alcuni residenti ha stabilito persino la gratuità: il Comune ad esempio accoglierà le nuove famiglie residenti under 40 con un figlio minore a carico con una Tari pari a zero, infatti il prossimo anno non pagheranno nulla. Un modo per dare il benvenuto alle nuove famiglie da parte dell’ente comunale. Inoltre sono state confermate le riduzioni e le esenzioni: con un Isee tra 6mila e 11mila è prevista la corresponsione del 50 per cento della tariffa, chi ha sotto 6mila non pagherà nulla, confermato il 15 per cento a chi fa compostaggio domestico.

Nessuna Tari per il primo anno per chi apre una nuova attività nel centro storico, e potrebbe essere definito anche un incentivo a fondo perduto. Confermata la riduzione per quelle famiglie che hanno un figlio che studia all’università presentando il contratto di affitto otto mesi fuori sede, metà tassa per le famiglie con due figli con Isee tra 11mila e 15mila, riduzione della metà per la famiglie con Isee non superiore a 25mila euro con tre figli a carico o con un componente con disabilità grave o non autosufficiente. Novità che riguarda tutti i Comuni d’Italia, Arera. l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. ha disposto un ulteriore sconto, il decreto deve essere ancora approvato, pari al 25 per cento per i contribuenti in condizioni di disagio economico.

"Grazie ad un’importante azione di recupero dell’evasione e grazie al comportamento virtuoso di tanti arcolani nella raccolta differenziata – ha spiegato l’assessore al Bilancio Gianluca Tinfena – nel 2025 i cittadini di Arcola pagheranno meno di Tari rispetto all’anno precedente. Nell’ultimo consiglio comunale abbiamo confermato tutte le riduzioni e le esenzioni del 2024, introducendo un’importante novità per le famiglie nuove residenti under 40 con almeno un figlio, che saranno accolte ad Arcola con l’esenzione al pagamento della Tari nel primo anno".

Cristina Guala