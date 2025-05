Bookcrossing, l’arte di Giuliano per le casette d’arte e di parole

Settimana ricca di appuntamenti ad Arcola. Si comincia oggi alle 16 nel parco Mimma Rolla, con l’evento dedicato alle letture del mondo, inserito nel programma nazionale del maggio dei libri. Grazie alla disponibilità di numerose mamme lettrici, di nazionalità albanese, araba, britannica, italiana, polacca, rumena e spagnola, verrà idealmente proposto un viaggio tra le letture per bambini di varie parti del mondo. Saranno presenti le associazioni di volontariato per la merenda.

Secondo appuntamento venerdì alle 10, in via della Neve a Monti, per inaugurazione della casetta artistica del bookcrossing, dipinta dall’artista Gloria Giuliano nell’ambito del progetto "Casette d’arte e parole". Già nota per opere ispirate al mare, Gloria Giuliano ha recentemente trasformato un frammento della vela dismessa, in un tributo al lavoro dei marinai di ogni epoca e a un valore che attraversa i secoli: la perseveranza, lo stesso principio che campeggia nel motto del Vespucci: "Non chi comincia ma quel che persevera". Sarà presente l’artista e i bambini della scuola dell’infanzia di Monti.

Sempre venerdi appuntamento alle 16 nella sala Sandro Pertini in Castello di Arcola, per il primo incontro dedicato alle voci dell’opera organizzato dall’università popolare sezione di Arcola, in collaborazione con il maestro Claudio Cirelli del conservatorio Arrigo Boito di Parma. La settimana si chiude con la camminata Trebiano Solaro, organizzata dall’associazione Tive6, per la raccolta fondi per acquisto defibrillatori. Domenica 25 partenza alle 9.30 da Trebiano, l’amministrazione comunale mette a disposizione un servizio navetta da Romito Magra a Trebiano, a partire dalle 8.30 per circa un’ora.